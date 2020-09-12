Студента ЮУрГУ госпитализировали с СOVID-19

Одногруппников заболевшего отправили на дистанционное обучение.

Послушать 00:00

У студента Южно-Уральского государственного университета выявили коронавирусную инфекцию. Учащийся находится в больнице. Четырнадцать его одногруппников отстранили от занятий и перевели на «дистанционку».

«В ЮУрГУ осуществляются превентивные меры: масочный режим для всех преподавателей, сотрудников и студентов университета, соблюдение дистанции, регулярное проветривание и обработка помещений, в аудиториях установлены бактерицидные рециркуляторы обеззараживания воздуха», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУрГУ.

Также представители учебного заведения сообщили, что на входах в здания университета всем посетителям измеряют температуру, а состояние здоровья и контакты работников регистрируют в специальных журналах.

Добавим, по статистике регионального Минздрава на утро субботы, 12 сентября, общее количество зараженных COVID-19 составило 15 304 человека. За сутки прибавилось 79 новых заболевших, трое из них — школьники.