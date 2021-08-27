Где привиться от коронавируса в Челябинской области 28 и 29 августа: полный перечень адресов

Мобильные бригады медиков будут работать в ТРК, на рынках, в церкви и на вокзалах

В последние выходные уходящего лета, 28 и 29 августа, Минздрав Челябинской области приглашает жителей региона на бесплатную вакцинацию против коронавируса. По традиции, выездные бригады медиков в этот уик-энд будут работать в ТРК, в парках и в садовых товариществах.

Вот полный перечень адресов, где можно сделать прививку, а также график работы мобильных пунктов.

Челябинск

28 августа

ТРК «Алмаз»: с 10:00 до 14:00.

ТРК «Алмаз», около Леруа Мерлен: с 10:00 до 15:00.

ТРК «Кольцо»: с 12:00 до 18:00.

ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.

ТРК «Космос»: с 12:00 до 16:00.

ТРК «Куба»: с 10:00 до 13:00.

ТК «КС»: с 12:00 до 15:00.

Медпункт на ЖД Вокзале: с 10:00 до 19:00.

29 августа

ТРК «Алмаз»: с 10:00 до 14:00.

ТРК «Кольцо»: с 12:00 до 17:00.

ТРК «Фокус»: с 11:00 до 16:00.

ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.

ТРК «Куба»: с 10:00 до 13:00.

Медпункт на ЖД Вокзале: с 10:00 до 19:00.

Магнитогорск

27 августа

Парк «У Вечного огня»: с 17:00 до 19:00.

28 августа

Парк «У Вечного огня: с 11:00 до 14:00.

ТРК «Гостиный двор»: с 11:00 до 15:00.

ТРК «Континент»: с 11:00 до 15:00.

ТРК «Семейный парк»: с 10:00 до 14:00.

29 августа

ТРК «Гостиный двор»: с 11:00 до 15:00.

ТРК «Континент»: с 11:00 до 15:00.

ТРК «Семейный парк»: с 10:00 до 14:00.

Миасс

28 и 29 августа

ТРК «Слон»: с 11:00 до 15:00.

Златоуст

28 августа

Храм Серафима Соровского: с 9:00 до 12:00.

ТРК «Тарелка»: с 12:00 до 17:00.

29 августа

ТРК «Тарелка»: с 12:00 до 17:00.

Чебаркуль

28 августа

Колхозный рынок: с 9:00 до 13:00.

29 августа

Комсомольская площадь: с 13:00 до 16:00.

Кыштым

28 августа

Рынок «Центральный»: с 10:00 до 14:00.

Рынок «Арбат»: с 10:00 до 14:00.

ТЦ «Радуга»: с 10:00 до 14:00.

29 августа

ТЦ «Радуга»: с 10:00 до 14:00.

Пласт

28 августа

ТК «Раздолье»: с 9:00 до 13:00.

29 августа

ТК «Карат»: с 8:00 до 12:00.

Сатка

28 августа

Центральный рынок: с 10:00 до 12:00.

Касли

28 августа

ТК «Перекресток»: с 10:00 до 14:00.

29 августа

ТК «Перекресток»: с 10:00 до 14:00.

Троицк

28 августа

Медпункт на ЖД Вокзале: с 10:00 до 19:00.

29 августа

Медпункт на ЖД Вокзале: с 10:00 до 19:00.

Копейск

28 августа

ТК «Слава»: с 16:00 до 19:00.

Чесма

29 августа

ТЦ «Магнит»: с 10:00 до 14:00.

Коркино

28 августа

Городской рынок: с 8:30 до 11:30.

Не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Это необходимо, чтобы данные внесли в единый реестр привитых, а потом вы получили сертификат с QR-кодом. Уже на месте вам предложат заполнить анкету и согласие на прививку.

Кроме того, в будни можно привиться в своей поликлинике по месту жительства.

Кстати, на этой неделе от коронавируса привились глава Миасса Григорий Тонких и министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Между тем ситуация с новой инфекцией в регионе остается напряженной. Каждый день медики проводят около 10 тысяч ПЦР-тестов и выявляют более 370 больных. Единственный способом защитить себя от тяжелой формы болезни остается прививка.

Накануне стало известно, что в России зарегистрировали пятый препарат для вакцинации взрослого населения от коронавируса. На рынок он выйдет под названием AURORA-CoV. Однако жителям Челябинской области, как и многих других территорий, он пока недоступен.