В последние выходные уходящего лета, 28 и 29 августа, Минздрав Челябинской области приглашает жителей региона на бесплатную вакцинацию против коронавируса. По традиции, выездные бригады медиков в этот уик-энд будут работать в ТРК, в парках и в садовых товариществах.
Вот полный перечень адресов, где можно сделать прививку, а также график работы мобильных пунктов.
Челябинск
28 августа
ТРК «Алмаз»: с 10:00 до 14:00.
ТРК «Алмаз», около Леруа Мерлен: с 10:00 до 15:00.
ТРК «Кольцо»: с 12:00 до 18:00.
ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.
ТРК «Космос»: с 12:00 до 16:00.
ТРК «Куба»: с 10:00 до 13:00.
ТК «КС»: с 12:00 до 15:00.
Медпункт на ЖД Вокзале: с 10:00 до 19:00.
29 августа
ТРК «Алмаз»: с 10:00 до 14:00.
ТРК «Кольцо»: с 12:00 до 17:00.
ТРК «Фокус»: с 11:00 до 16:00.
ТРК «Родник»: с 10:00 до 16:00.
ТРК «Куба»: с 10:00 до 13:00.
Медпункт на ЖД Вокзале: с 10:00 до 19:00.
Магнитогорск
27 августа
Парк «У Вечного огня»: с 17:00 до 19:00.
28 августа
Парк «У Вечного огня: с 11:00 до 14:00.
ТРК «Гостиный двор»: с 11:00 до 15:00.
ТРК «Континент»: с 11:00 до 15:00.
ТРК «Семейный парк»: с 10:00 до 14:00.
29 августа
ТРК «Гостиный двор»: с 11:00 до 15:00.
ТРК «Континент»: с 11:00 до 15:00.
ТРК «Семейный парк»: с 10:00 до 14:00.
Миасс
28 и 29 августа
ТРК «Слон»: с 11:00 до 15:00.
Златоуст
28 августа
Храм Серафима Соровского: с 9:00 до 12:00.
ТРК «Тарелка»: с 12:00 до 17:00.
29 августа
ТРК «Тарелка»: с 12:00 до 17:00.
Чебаркуль
28 августа
Колхозный рынок: с 9:00 до 13:00.
29 августа
Комсомольская площадь: с 13:00 до 16:00.
Кыштым
28 августа
Рынок «Центральный»: с 10:00 до 14:00.
Рынок «Арбат»: с 10:00 до 14:00.
ТЦ «Радуга»: с 10:00 до 14:00.
29 августа
ТЦ «Радуга»: с 10:00 до 14:00.
Пласт
28 августа
ТК «Раздолье»: с 9:00 до 13:00.
29 августа
ТК «Карат»: с 8:00 до 12:00.
Сатка
28 августа
Центральный рынок: с 10:00 до 12:00.
Касли
28 августа
ТК «Перекресток»: с 10:00 до 14:00.
29 августа
ТК «Перекресток»: с 10:00 до 14:00.
Троицк
28 августа
Медпункт на ЖД Вокзале: с 10:00 до 19:00.
29 августа
Медпункт на ЖД Вокзале: с 10:00 до 19:00.
Копейск
28 августа
ТК «Слава»: с 16:00 до 19:00.
Чесма
29 августа
ТЦ «Магнит»: с 10:00 до 14:00.
Коркино
28 августа
Городской рынок: с 8:30 до 11:30.
Не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Это необходимо, чтобы данные внесли в единый реестр привитых, а потом вы получили сертификат с QR-кодом. Уже на месте вам предложат заполнить анкету и согласие на прививку.
Кроме того, в будни можно привиться в своей поликлинике по месту жительства.
Кстати, на этой неделе от коронавируса привились глава Миасса Григорий Тонких и министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.
Между тем ситуация с новой инфекцией в регионе остается напряженной. Каждый день медики проводят около 10 тысяч ПЦР-тестов и выявляют более 370 больных. Единственный способом защитить себя от тяжелой формы болезни остается прививка.
Накануне стало известно, что в России зарегистрировали пятый препарат для вакцинации взрослого населения от коронавируса. На рынок он выйдет под названием AURORA-CoV. Однако жителям Челябинской области, как и многих других территорий, он пока недоступен.