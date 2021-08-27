В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса

На рынок она выйдет под названием «AURORA-CoV». Это новый препарат?

В официальном реестре Минздрава России зарегистрировали еще одну вакцину. Торговое наименование препарата «AURORA-CoV», но в государственном реестре лекарственных средств ее называют «ЭпиВакКорона-Н».

Новинка разработана на базе уже известного препарата «ЭпиВакКорона». Разработка принадлежит научному центру «Вектор» из Новосибирска. «ЭпиВакКорона-Н» стала пятой вакциной, зарегистрированной в России.

Действие и способ введения новой вакцины ничем не отличаются от «ЭпиВакКорона», которую используют для прививок россиянам еще с апреля. Это препараты, основанные на трех пептидах. Различия в технологии производства: чтобы упростить синтез, ученые в «ЭпиВакКорона-Н» два пептида объединили в один. Новая вакцина вводится двумя уколами, в интервалом не менее 14 дней.

Различия между вакцинами обусловлены лишь технологическими особенностями производства. Буква «Н» означает «новая», а также отсылает к месту разработки препарата — Новосибирску, — комментируют в центре «Вектор».



Модернизированная вакцина прошла полный цикл исследований с тремя контрольными группами. Чтобы не возникало путаницы, на рынок новая вакцина выйдет по торговым наименованием «AURORA-CoV».