В официальном реестре Минздрава России зарегистрировали еще одну вакцину. Торговое наименование препарата «AURORA-CoV», но в государственном реестре лекарственных средств ее называют «ЭпиВакКорона-Н».
Новинка разработана на базе уже известного препарата «ЭпиВакКорона». Разработка принадлежит научному центру «Вектор» из Новосибирска. «ЭпиВакКорона-Н» стала пятой вакциной, зарегистрированной в России.
Действие и способ введения новой вакцины ничем не отличаются от «ЭпиВакКорона», которую используют для прививок россиянам еще с апреля. Это препараты, основанные на трех пептидах. Различия в технологии производства: чтобы упростить синтез, ученые в «ЭпиВакКорона-Н» два пептида объединили в один. Новая вакцина вводится двумя уколами, в интервалом не менее 14 дней.
Различия между вакцинами обусловлены лишь технологическими особенностями производства. Буква «Н» означает «новая», а также отсылает к месту разработки препарата — Новосибирску, — комментируют в центре «Вектор».
Модернизированная вакцина прошла полный цикл исследований с тремя контрольными группами. Чтобы не возникало путаницы, на рынок новая вакцина выйдет по торговым наименованием «AURORA-CoV».Напомним, что помимо «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н», в России зарегистрированы еще три вакцины — «Спутник V», «Спутник Лайт» и «КовиВак». Три дня назад в Челябинскую область поступило 43 800 доз препарата «Гам-КОВИД-Вак» и 77 664 доз «Спутника Лайт».
Вот здесь можно почитать о вакцинах, ранее зарегистрированных в России.