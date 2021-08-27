Министр экономического развития Челябинской области привилась от коронавируса

Наталья Лугачева считает вакцинацию своим личным вкладом в коллективный иммунитет

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева решила внести личный вклад в формирование коллективного иммунитета и в пятницу, 27 августа, впервые привилась от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Отрицать опасность, которую несет коронавирус, нет смысла. Единственным выходом из пандемии остается вакцинация и формирование коллективного иммунитета. Сегодня я поставила первую прививку. Это мой осознанный выбор и, я считаю, гражданский долг. Очень важно, чтобы каждый позаботился о своем здоровье и здоровье своих близких. Это и будет бесценный вклад в общее дело выздоровления», — заявила Лугачева.

На этой же неделе прививку от коронавируса впервые поставил глава Миасса Григорий Тонких.

Между тем ситуация с новой инфекцией в регионе остается напряженной. Каждый день медики проводят около 10 тысяч ПЦР-тестов и выявляют более 370 больных. Единственным способом защитить себя от тяжелой формы болезни остается прививка.

Накануне стало известно, что в России зарегистрировали пятый препарат для вакцинации взрослого населения от коронавируса. На рынок он выйдет под названием AURORA-CoV. Однако жителям Челябинской области, как и многих других территорий, он пока недоступен.