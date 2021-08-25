Глава Миасса привился от коронавируса на рабочем месте

Медики призывают последовать его примеру

В среду, 25 августа, глава Миасса Григорий Тонких привился от коронавируса на рабочем месте. Вместе с ним вакцинацию прошел заместитель главы по социальным вопросам Виктор Борадачев, сообщает пресс-служба администрации города.

В декабре 2020 года Григорию Тонких пришлось уйти на самоизоляцию из-за подозрений на коронавирус. Но болел ли он новой инфекцией, до сих пор неизвестно: о своем диагнозе подчиненным мэр не сообщал. Зато известно, что нынешняя прививка от коронавируса — первая. До этого дня от ковида Григорий Тонких не прививался. Но вакцинацию прошли другие сотрудники мэрии.

«Это не первый выезд медицинских работников в администрацию Миасса», — подтвердил Григорий Тонких.

Сегодня жителям города доступны все четыре вакцины от коронавируса, в том числе «Спутник Лайт». Привиться можно в поликлиниках по месту жительства, а также на рабочем месте.

«Администрация города разослала руководителям местных предприятий письма, в которых просит организовать вакцинацию горожан на рабочем месте. На призыв мэрии уже откликнулись Государственный ракетный центр, Машзавод, завод „УралАЗ“. Мобильные бригады медиков выезжают на предприятия и прививают горожан „без отрыва от производства“», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь главы города Марина Рыкалина.

Оставить заявку на выездную вакцинацию предприятия и организации города могут в ГБ № 2.