Еще 378 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав региона озвучил сводку на утро 27 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 378 положительных результатов. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом заразились 84 948 южноуральцев. На лечении остаются 7 тысяч 417 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 279 пациентов, всего с начала пандемии болезнь победили 73 569 южноуральцев.

Накануне, 26 августа, от COVID-19 скончались 23 пациента. За весь период пандемии от инфекции умерли 3 тысячи 926 южноуральцев. Во время брифинга для журналистов первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт объяснила, почему в регионе держится высокая смертность от коронавируса и почему пациенты с таким диагнозом перестали умирать от сопутствующих заболеваний.

Также Ирина Гехт рассказала о том, почему отдельные пациенты заболевают коронавирусом после прививки, и заверила, что вакцинация южноуральских студентов останется добровольной.

А в России между тем зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса. На рынок она выйдет под названием AURORA-CoV.