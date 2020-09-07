Гарик Харламов заразился коронавирусом

Пока о состоянии артиста ничего не известно.

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Накануне вечером стало известно о том, что у юмориста и телеведущего Гарика Харламова обнаружили коронавирус. О «популярной» болезни артиста сообщил Telegram-канал «НеМалахов».

«У Гарика Харламова обнаружили ковид... Сегодня в самый последний момент отменили съёмки Comedy Club в Барвихе»,— говорится в социальной сети.

Сам Харламов пока никак не прокомментировал информацию о своей болезни.

Напомним, в середине августа о заболевании ковидом сообщил и челябинской актёр Стас Ярушин. На своей странице в Instagram артист сделал несколько постов, в которых рассказал о том, как протекала болезнь, какое состояние у него было на протяжении нескольких недель, как проводили тесты и, конечно же, когда он выздоровел. Подробнее можно узнать здесь.