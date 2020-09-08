Специальный алгоритм на случай заболевания школьника COVID-19 разработали в Челябинской области

Он рассказывает, как действовать школам, если у ученика или учителя будет положительный анализ.

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В Челябинской области разработан специальный алгоритм, по которому будут действовать образовательные организации, в случае, если у ученика или учителя зафиксируют заражение COVID-19. Подробности рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Поскольку рекомендаций на данный счет нет, алгоритм мы согласовали с Роспотребнадзором. Если у ребенка подтверждается коронавирус, то класс уходит на дистанционное обучение вместе с педагогом, поскольку они будут контактными. Если у ребенка болеют родственники, а у него диагноз не подтверждается, то ребенок выдерживает двухнедельный карантин, одноклассники же продолжают очное обучение», — прокомментировала ситуацию первый вице-губернатор.

Вопросы же по карантину педагогов будут обсуждаться и рассматриваться индивидуально.

«Во-первых, педагог соблюдает социальную дистанцию. Во-вторых, педагог должен быть в маске, мы сейчас отдельно проговариваем с ними этот пункт. В-третьих, помещения в школах проветриваются и дезинфицируются. Чаще всего контактными могут быть коллеги-педагоги, с которыми он мог пересекаться в учительской, с детьми педагог пересекается минимально», — отметила Ирина Гехт.

Пока в Челябинской области подобных случаев зафиксировано не было. По мере их появления правительство региона, совместно с Роспотребнадзором будут регулировать ситуацию.