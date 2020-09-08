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Средства массовой информации сообщили, что глава Верхнеуральского муниципального района Сергей Айбулатов заразился новой коронавирусной инфекцией. Информацию о госпитализации чиновника подтвердила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
«По моим данным, он госпитализирован. Надеемся, что с ним все будет хорошо, и в скором времени он вновь выйдет на работу», — рассказала первый вице-губернатор.
В администрации района управление Роспотребнадзора устанавливает контактных лиц и проводит все необходимые мероприятия.