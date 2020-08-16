«Не хотел делиться информацией»: Стас Ярушин заболел коронавирусом

Актёр находится дома на самоизоляции вместе с супругой.

Послушать 00:00

Актёр и ведущий Стас Ярушин заболел коронавирусом. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Примечательно, что болеет он с 1 августа, но решился рассказать об этом только сегодня. А заодно и сообщил, как себя чувствовал во время болезни.

«Не особо я хотел делиться этой информацией, но все же решил. Кто-то хайпует на короновирусе, кто-то делает из этого информационный повод в 14 дней и рассказывает свои наблюдения. Все к этому относятся по-разному. Короче, я молчал. С 1 августа я заболел этим популярным вирусом 21-ого века. Мы с женой 14 дней на карантине. Естественно, логичный вопрос: „Ну как вы, ребята?“. Расскажу: первые 7 дней температура в среднем 37,6. Остальное всё в легкой форме»,— написал Стас Ярушин.

По его словам, компьютерная томография показала минимальное поражение лёгких, а слабость накрыла актёра только на десятый день болезни. Но продлилась она недолго — всего пару дней. Обоняние и вкусовые качества у артиста не пропадали. И вроде бы всё не так плохо, но для артиста сидеть две недели взаперти оказалось настоящей мукой.

«Вирус бьет по нервной системе, и депресняк не даёт покоя. Я не мог посмотреть фильмы, собрать себя в кучу и начать делать какие-то вещи на удалёнке. Всё встало! Все творческие процессы заморозились! Не только физически, но и интеллектуально пропало желание что-то делать. Но сегодня всё норм. В общем, как принято говорить, всё прошло в легкой форме»,— добавил Стас Ярушин.

Сегодня артист сдал повторный тест на коронавирус и с нетерпением ждёт его результатов. И продолжает творить с новыми силами.