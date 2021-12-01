За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 651 положительный результат, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зафиксированы 129 тысяч 242 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.
Накануне из больниц выписали 1512 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 110 тысяч 268 южноуральцев. На лечении остаются 12 тысяч 495 человек.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 6 тысяч 417 южноуральцев.
Между тем в Челябинской области ввели обязательную вакцинацию студентов и пенсионеров старше 60 лет. Распоряжение об этом подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.
С 1 декабря общепит в Челябинской области закрыли для людей без QR-кодов. Также рассказываем в отдельном материале, по каким правилам проверяют QR-коды в Челябинской области.
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