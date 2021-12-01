С 1 декабря общепит в Челябинской области закрыли для людей без QR-кодов

Рассказываем, как будет организован пропускной режим в кафе и ресторанах

С 1 декабря в Челябинской области начинает действовать правило по обязательной проверке QR-кодов в заведениях общественного питания. Согласно распоряжению правительства, меры по противодействию распространению COVID-19 пока действуют до 9 января. Все кафе, рестораны и бары теперь пускают только посетителей с сертификатами о наличии прививок или антител. Также можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее трех дней назад. Справки о медотводе не принимают. Исключения делают только для ведомственных и заводских столовых и кулинарий, которые продают готовую еду в контейнерах. Остается в силе запрет на работу общепита по ночам — с 23:00 до 6 утра.

Бизнес уже нашел лазейку в распоряжении правительства о введении пропускного режима. QR-коды могут не проверять организации, которые работают в режиме магазина или продают еду и кофе навынос. Некоторые предприниматели перепрофилируют заведения в кулинарии и кофейни to go. Например, в кофейне Coffee box возле ЮУрГУ уберут столы и стулья и будут выдавать заказы строго навынос, рассказали владельцы бизнеса.

Большинство кофеен все-таки не планируют отказываться от мест за столиками. Для постоянных гостей важна атмосфера и возможность спокойно насладиться напитками. Например, «Кофе и книги» намерены проверять QR-коды днем, а с 23.00 до 6 утра будут только выдавать заказы и делать кофе с собой.

«На ночь посадочные места будем закрывать, оставим только бар и будем работать навынос. А днем будем проверять QR-коды у всех посетителей. Так будут работать обе кофейни — на Труда и на Татищева. Не думаю, что количество посетителей сильно уменьшится. Приток новых гостей, может, и сократится, а наши постоянные клиенты в большинстве уже привились», — рассказала администратор «Кофе и книги» Наталья.

До недавнего времени на входе у кофейни «Миндаль» на проспекте Ленина красовалась надпись «Пускаем без QR-кодов». Однако с 1 декабря от этого маркетингового хода откажутся. У всех посетителей — прохожих, которые берут стакан кофе и круассан с собой, или гостей за столиками — будут требовать QR-коды.

«Мы в последние дни проводили опросы гостей и выяснили, что у большинства гостей QR-коды уже есть. Мы считаем, что в сложившейся ситуации это оправданная мера. Худшее наказание за отказ от вакцинации, по нашему мнению, — отсутствие доступа к нашему вкусному кофе и вафлям», — прокомментировали в «Миндале».

Челябинские бары тоже не планируют переходить на работу в режиме алкомагазинов. Для этого нужно получать новую лицензию. Как заявила корреспонденту ИА «Первое областное» директор «Патрик паба» и «Фортепьяно» Татьяна Пелленен, большинство посетителей поставили прививки, и значительного снижения выручки предприниматели не ожидают.

Рестораны и кафе вне зависимости от площади помещений должны будут проверять QR-коды. Фудмаркетов и фудкортов это тоже касается. На «Белом рынке» на улице Тернопольской будет действовать строгая пропускная система.

«Чтобы попасть в помещение, нужно будет предъявить QR-код, вне зависимости от того, где вы будете есть. Пока не планируем возвращаться к практике локдауна, когда гости делали заказы по телефону, а сотрудники выносили еду на улицу», — сообщили в администрации «Белого рынка».

Проверять соблюдение новых требований в заведениях общепита будут сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС России, министерства общественной безопасности области и Главного контрольного управления региона. За нарушение правил посетителям и организациям грозит административная ответственность по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Гражданам грозят штрафы от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей по решению суда.

С 11 декабря в Челябинской области также начнут отстранять от работы работников некоторых отраслей без QR-кодов, в том числе сотрудников заведений общепита и торговли. По данным регионального управления Роспотребнадзора на середину ноября, прививки поставили 76% представителей отрасли.

Хотя система проверки QR-кодов в Челябинской области действует не первый месяц, процедура вызывает вопросы. Мы задали их экспертам Роспотребнадзора, Росгвардии и министерства общественной безопасности области.

