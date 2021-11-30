В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию студентов и граждан 60+

Распоряжение об этом подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов

В Челябинской области расширили перечень групп, которые подлежат обязательной вакцинации от ковида. Сделать прививку теперь обязаны совершеннолетние студенты вузов и ссузов, а также граждане старше 60 лет. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

В Челябинской области сохраняется непростая эпидситуация по ковиду. Каждый день медики регистрируют больше 650 свежих случаев заражения. И хотя люди стали легче болеть, темпы распространения новой инфекции остаются высокими.



Две новые категории, подлежащие обязательной вакцинации, выбраны не случайно. Среди студентов и пенсионеров отмечается самый низкий уровен защиты. Если врачи в Челябинской области уже привиты на 100%, педагоги — на 70%, а госслужащие — на 60%, то среди студентов и пенсионеров эти цифры составляют 51% и 54% соответственно. А заражаются они чуть чаще остальных южноуральцев.

«Мы очень переживаем за них. И дальше ждать добровольной вакцинации не видим смысла, поэтому принято постановление о проведении профилактических прививок по эпидпоказаниям», — заявил Анатолий Семенов.

Также главный санврач региона назначил ответственных за вакцинацию. В случае со студентами это Минобр, ректоры вузов, директора ссузов. С пенсионерами будут работать Минздрав и местные власти.

«Принуждать к вакцинации никого не будут. Постараемся всех убедить. Работа будет индивидуальной», — пояснил Анатолий Семенов.

Результат этой работы надзорное ведомство собирается оценить 20 декабря и 10 января. По сути, это контрольные сроки, в которые нужно поставить первую и вторую прививку.

Для удобстава студентов вакцинальные пункты сегодня открыты на территории нескольких вузов. Если необходимо, Минздрав региона готов отправить в учебные заведения дополнительные бригады. Маломобильных пенсионеров медсестры готовы прививать на дому, для этого человек должен сделать заявку в своей поликлинике.

И еще один важный момент: наказывать за отсутствие прививок не будут.

Напомним, ранее обязательную вакцинацию ввели для госслужащих, медиков, педагогов и сотрудников сферы услуг. В срок до 11 ноября все эти люди должны были получить первый компонент прививки от коронавируса, а в срок до 11 декабря — закончить полный цикл вакцинации. Всем непривитым грозит отстранение от работы.

Обязательную вакцинацию для студентов всерьез обсуждали минувшим летом. Минобр России предлагал не заселять в общежития тех, кто не сделал прививку. Но вакцинацию все же оставили добровольной, а Сбербанк начал раздавать бонусы всем привитым.

Кстати, многие студенты Южно-Уральского медицинского государственного университета уже привились от коронавируса — без такой прививки их не допускали до практики в больницах Челябинской области.