С паспортом или без? По каким правилам проверяют QR-коды в Челябинской области

С 1 декабря их придется предъявлять в общепите

С 1 декабря в Челябинской области расширят действие QR-кодов. Сейчас их требуют при входе в крупные магазины, ТРК и театры, а завтра спросят и в заведениях общепита. И хотя коды на Южном Урале в ходу не первый месяц, процедура проверки «куаров» вызывает вопросы. Мы задали их экспертам Роспотребнадзора, Росгвардии и министерства общественной безопасности области.

МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ QR-КОД СПРАВКОЙ?





Увы, нельзя. Иногда люди пытаются заменить ковидный сертификат справкой о медотводе или наличии антител. Но такие бумаги будь то с синей печатью или с подписями врачей вне закона.

«Единственным пропуском для входа остается QR-код. И даже справка о медотводе не поможет. Если человек имеет противопоказания для вакцинации, это значит, что у него ослабленное здоровье и он больше других подвержен риску заразиться ковидом. Не забывайте, что даже привитый человек может быть носителем вируса. Привитые люди при встрече с ним не заболеют, а непривитые — могут», — говорит заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Сертификат с QR-кодом выдают после вакцинации от ковида (этот документ действует год) или после болезни (пока он действует всего полгода). Помимо этого можно совершенно легально стать обладателем временного QR-кода.

При получении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус лаборатории выдают справку с QR-кодом, который 72 часа (трое суток). С ним также можно сходить на шоппинг или в ресторан или театр. Цена вопроса — около 1,5 тысяч рублей.

«Если человек привит препаратом, не зарегистрированным в России, например, вакциной компаний BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sanofi, Sinovac или Johnson & Johnson, все равно нужно сдать ПЦР-тест», — добавляет юрист министерства общественной безопасности области Владислав Цуровский.

В КАКОМ ВИДЕ ПОКАЗЫВАТЬ QR-КОД?





Хоть в электронном, хоть в бумажном.

«QR-код можно предъявлять на экране мобильного устройства или распечатанным на бумаге», — говорит Владислав Цуровский.

Если у человека нет смартфона, интернета или он не умеет пользоваться сервисами, QR-код распечатают в МФЦ или в регистратуре его поликлиники.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ПАСПОРТ?





В первые дни после введения QR-кодов охранники проверяли сертификаты и паспорта. Насколько это законно, мнения разделились.

В министерстве общественной безопасности нам сказали: проверять паспорт может только полиция. А в Росгвардии утверждают, что охранники имеют право требовать документ, если оговорить это внутренним распоряжением организации.

На деле многие заведения и магазины уже отходят от такой практики. Вместо этого посетителям задают проверочные вопросы. Например, просят назвать дату рождения, имя или последние цифры номера паспорта. То есть ту информацию, что доступна охраннику, когда он сканирует QR-код.

«Проверять паспорт можно, если такое постановление примут власти субъекта. В нашей области его нет. Но уже на уровне федерации скоро рассмотрят поправки в закон „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“, которые узаконят этот момент», — замечает Светлана Лучинина.

ЗА ЧТО И КОГО МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ?

Если в какое-то заведение проникли гости без QR-кодов, то накажут не их, а само заведение. Причем штраф могут выписать только на предприятие или руководителю,, а не охраннику.



«Должностным лицам грозит штраф от 10 до 50 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям — от 30 до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам — от 100 до 300 тысяч рублей», — напоминает порядок цифр Владислав Цуровский.

Оштрафовать посетителя можно только за нарушение масочного режима. Размер штрафа внушительный: от 1 до 30 тысяч рублей. Но заработать реальный штраф довольно сложно. Так, при проверках нарушителя сначала вежливо просят натянуть на нос маску. Если тут же исправиться, протокола не будет. Если протокол все же составили и отправили в мировой суд, то на первый раз судья также может вынести предупреждение.

Серьезно усугубить ситуацию могут брань или драка. Если кто-то устроит потасовку с охраной, на место вызовут наряд Росгвардии или полиции. В этом случае гостю грозит наказание за хулиганство.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛ?





Составлять протоколы на нарушителей имеют право полиция и Роспотребнадзор. Если объект охраняет вневедомственная охрана, то есть Росгвардия, составить протокол может даже охранник.

КОГДА ОТМЕНЯТ QR-КОДЫ?

Пока таких планов нет. Сфера действия QR-кодов, будет расширяться. С февраля их планируют ввести на российских авиалиниях и поездах.