В России появилось движение разоблачителей антиваксеров «Мракоборцы»

Южноуральцы выразили поддержку сообществу

В России появилось сообщество «Мракоборцы», его сторонники разоблачают антиваксеров и тех, кто продвигает в сетях теорию заговора. Сообщество появилось в Telegram. Челябинские общественники изучили движение и выразили свою точку зрения.

Начальник отдела по связям с общественностью Челябинской областной детской клинической больницы Дмитрий Руденок считает, что в современном мире любая резонансная тема неизбежно тянет за собой теории заговора и фейковые новости. Поэтому он призывает включать критическое мышление, «гуглить», читать, сравнивать информацию из разных источников.

«Иногда я читаю комментарии по этой теме в сетях и понимаю, что многие пользователи не так далеко ушли от времен, когда человек боялся грома и устраивал охоту на ведьм. Надо понимать, что фейки имеют разное происхождение. Одни появляются из-за собственных заблуждений, недостатка информации, непонимания внутренних процессов. Даже из-за невнимательности, ведь многие не читают посты дальше заголовка. Другие — создаются (или продвигаются) намеренно, что особенно страшно», — прокомментировал Дмитрий Руденок.

Сообщество под названием «Мракоборец | Борцы с антиваксерами» появилось в Telegram. В описании канала указано, что это социальный проект, который выступает против лженауки. Авторы разоблачают тех, кто продвигает в сети теорию заговора, предлагает лечить коронавирус народными методами и призывает пользователей бойкотировать вакцинацию.