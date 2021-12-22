Еще 560 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 22 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 560 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 142 тысячи 181 случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1034 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 130 тысяч 616 южноуральцев. На лечении остается 4 тысячи 470 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7033 южноуральца.

Единственным надежным способом защитить себя от тяжелой формы болезни остается вакцинация. Уровень вакцинации от коронавируса в Челябинской области достиг 57% — первый компонент вакцины в регионе поставили более 1,5 млн человек.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт назвала аутсайдеров по темпам вакцинации от коронавируса в Челябинской области. Ежесуточно в регионе прививку от коронавируса делают более 4300 человек.

Южноуральцы смогут поставить прививку от коронавируса в новогодние праздники.

Кому жаловаться на усталость и «туман» в голове после коронавируса — углубленная диспансеризация в Челябинской области продолжится и в 2022 году.





