Южноуральцы смогут поставить прививку от коронавируса в новогодние праздники

Минздрав региона рассказал, как будут работать пункты вакцинации во время каникул

В Челябинской области продолжается вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. Медики продолжат работать даже в период новогодних праздников. Минздрав региона рассказал, как будут работать пункты вакцинации во время каникул.

«Вакцинация не проводится в выходные дни 1 и 7 января 2022 года. Кабинеты вакцинации в медучреждениях будут работать 31 декабря, с 2 по 6 января, с 8 по 9 января. Поставить прививку с 2 по 6 января, с 8 по 9 января можно: в поликлинике по месту жительства; в круглосуточных пунктах вакцинации; в пункте КРК „Мегаполис“ с 10:00 до 20:00», — уточнили в министерстве.

Записаться на вакцинацию можно онлайн, не выходя из дома, через портал «Госуслуги», выбрав удобные дату, время и медучреждение.

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 610 положительных результатов, среди заболевших два школьника. С начала пандемии официально зафиксировано 138 тысяч 664 случая заражения коронавирусом.

В редакцию ИА «Первое областное» периодически обращаются горожане, которые уже отчаялись получить QR-код. Люди привились или переболели коронавирусом, но не могут дождаться того момента, когда в их личный аккаунт на сайте госуслуг пришлют ковидный сертификат. Разбираемся, почему это происходит и как найти потерявшийся документ.