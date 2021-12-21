Ирина Гехт назвала аутсайдеров по темпу вакцинации от коронавируса в Челябинской области

Ежесуточно в регионе прививку от коронавируса делают более 4300 человек

В Челябинской области темп вакцинации от коронавируса на сегодняшний день составляет 4330 человек в сутки. Это ниже аналогичных показателей среди регионов Уральского федерального округа. Низкий процент привитых показывают шесть территорий Южного Урала. Об этом во вторник, 21 декабря, Первому областному информационному агентству сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.



«На сегодняшний день темп вакцинации в Челябинской области находится на уровне 217 человека в сутки на 100 тысяч подлежащих вакцинации (или около 4 330 человек). Среднероссийский показатель составляет 233 человека на 100 тысяч. Челябинская область находится ниже среднероссийского показателя и ниже показателей регионов УрФО», — рассказала ИА «Первое областное» Ирина Гехт.

Среди аутсайдеров по темпам вакцинации Ирина Альфредовна назвала Катав-Ивановский, Еманжелинский и Брединский муниципальные районы, Копейск, Копейск и Миасс.

«На сегодняшний день в этих территориях самый низкий процент вакцинации среди взрослого населения. Но в Копейске и Еманжелинском муниципальном районе показатель вакцинации населения старше 60 лет выше среднеобластного», — уточнила Ирина Гехт.

После постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации сферы услуг в регионе отмечалась высокая потребность в вакцинации. Прививки делали всем обратившимся.

«В октябре наш темп вакцинации возрос с 2 230 человек в сутки до максимально 21 807 в сутки (прирост 9,9 раз) — 1 273 человека на 100 тысяч подлежащих вакцинации. Всего за два месяца, с 9 октября по 21 декабря, прививку сделали 576 006 человек. Для сравнения: с начала вакцинации до момента принятия постановления главного санитарного врача, то есть за почти полные 10 месяцев (ведь начали мы вакцинацию в начале декабря 2020 года) — 947 273 человека», — привела данные Ирина Гехт.

Среди всех вакцинированных в Челябинской области преобладают лица с хроническими заболеваниями, которые находятся в особой группе риска, и промышленники. Последние организованные, и их удобно вакцинировать с помощью мобильных бригад.

«Медицина, образование, социальный блок, в том числе госслужащие —среди них также высокий процент вакцинированных. Определенный прирост после введения обязательной вакцинации дали сферы обслуживания», — перечислила Ирина Гехт.

На сегодняшний день достигнут уровень иммунизации (без учета повторно вакцинированных) в 56,5% от взрослого населения. Как отметил сегодня на аппаратном совещании с главами губернатор Челябинской области Алексей Текслер, вакцинированы чуть больше полутора миллионов. Глава региона поручил более адресно работать с людьми, искать индивидуальный подход, более активно работать с категориями, для которых вакцинация обязательна, и использовать разные форматы мотивации граждан для вакцинации.

Напомним, в конце ноября губернатор раскритиковал темпы вакцинации в отдельных территориях Челябинской области. Тогда Алексей Текслер поставил перед главами задачу — достичь коллективного иммунитета к середине декабря . Такие темпы были заданы, чтобы избежать всплеска заболеваемости и введения новых ограничений.

Коллективным иммунитетом эксперты называют возможность снять ограничительные мероприятия и снизить заболеваемость коронавирусом при вакцинации 80% населения. В Челябинской области месяц назад были все шансы достичь этих показателей при сохранении высоких темпов вакцинации. По данным на конец ноября, в Челябинской области от коронавируса этот показатель составлял 49%.

В Челябинской области на сегодня открыты 52 пункта вакцинации, где жители региона могут сделать прививку от коронавируса. Полный список адресов накануне опубликовал региональный Минздрав.