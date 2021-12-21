Коллективный иммунитет к коронавирусу в Челябинской области достиг 57%

Первый компонент вакцины в регионе поставили более 1,5 млн человек

В Челябинской области с учетом данных Федерального медико-биологического агентства, обслуживающего население южноуральских запреток, прививку от коронавируса сделали более 1,5 миллиона человек. Коллективный иммунитет к COVID-19 на сегодняшний день достиг 57%. Такие данные во вторник, 21 декабря, на аппаратном совещании с главами муниципалитетов озвучил глава региона Алексей Текслер.



«На утро 21 декабря первым компонентом у нас вакцинированы чуть больше полутора миллионов — подходим к цифре 57% от взрослого населения региона с учетом ФМБА», — отметил Алексей Текслер.

Всего, по данным Минздрава Челябинской области, в регион поступило свыше двух миллионов комплектов препарата четырех наименований («Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВак», «КовиВак» и «Спутник Лайт»), которых достаточно как для вакцинации, так и для ревакцинации пациентов. Прививку сделали 1 523 279 человек — это 56,5% южноуральцев.

Напомним, в конце ноября губернатор раскритиковал темпы вакцинации в отдельных территориях Челябинской области. Тогда Алексей Текслер поставил перед главами задачу — достичь коллективного иммунитета к середине декабря. Такие темпы были заданы, чтобы избежать всплеска заболеваемости и введения новых ограничений.

Коллективным иммунитетом эксперты называют возможность снять ограничительные мероприятия и снизить заболеваемость коронавирусом при вакцинации 80% населения. В Челябинской области месяц назад были все шансы достичь этих показателей при сохранении высоких темпов вакцинации. По данным на конец ноября, в Челябинской области от коронавируса этот показатель составлял 49%.

В Челябинской области на сегодняшний день открыты 52 пункта вакцинации, где жители региона могут сделать прививку от коронавируса. Полный список адресов накануне опубликовал региональный Минздрав.

