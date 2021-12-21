Кому жаловаться на усталость и «туман» в голове после коронавируса

Углубленная диспансеризация в Челябинской области продолжится и в 2022 году

После коронавируса многие чувствуют себя разбитыми и больными. Люди жалуются на одышку, усталость, на «туман» в голове. Иногда неприятные ощущения сохраняются месяцами и указывают на развитие серьезных болезней. Чтобы выявить их, с лета этого года в России начали проводить углубленную диспансеризацию. И на Южном Урале ее прошли более 35 тысяч взрослых. Первыми итогами медицинского скрининга с ИА «Первое областное» поделилась врач медицинской профилактики, заведующая отделом мониторинга факторов риска Челябинского областного центра медпрофилактики Людмила Царева.

«По всей Челябинской области углубленную диспансеризацию прошли более 35 тысяч человек. И почти 22 тысячи человек ее закончили. Остальные еще проходят обследования. Цифры для области неплохие, но, конечно, хотелось бы, чтобы к нам пришли все пациенты, перенесшие коронавирус. Даже те, чей диагноз не был зарегистрирован официально. И те, кто только подозревает, что болел ковидом. А особенно те, кто перенес болезнь в тяжелой и среднетяжелой форме», — говорит Людмила Царева.

Углубленная диспансеризация проводится не раньше чем через 60 дней после выздоровления. По словам доктора, многие осложнения после болезни развиваются постепенно и только спустя какое-то время человек замечает, что с ним что-то не так: упала трудоспособность, повысилась утомляемость, появилась одышка, отмечаются перебои в работе сердца, болят суставы, выпадают волосы, снизилась память…

«Некоторые люди не умеют жаловаться. И не обращают внимания на какие-то из симптомов. Поэтому для начала пациентам предложат заполнить анкету, вопросы которой помогают выявить все возможные жалобы и подобрать необходимый перечень обследований», — говорит Людмила Царева.

Первый этап углубленной диспансеризации включает семь исследований, которые можно пройти за день. Это:

— общий анализ крови;

— биохимический анализ крови;

— сатурация (измеряется уровень насыщения крови кислородом);

— спирометрия (измеряется объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха);

— рентген грудной клетки (если до этого пациент не делал рентген в течение года);

— а также с шестиминутной ходьбой по показаниям (проводят, если человек жалуется на одышку или уровень кислорода в крови упал ниже 94%).

Тем, кто перенес болезнь в тяжелой и среднетяжелой форме, проводят дополнительный анализ — определяют концентрацию D-димеров в крови. Он позволяет выявить признаки тромбообразования.

На втором этапе диспансеризации — а он проводится при наличии показаний — предусмотрены такие виды исследований, как:

— КТ легких;

— дуплексное сканирование вен нижних конечностей (поиск тромбов);

— эхокардиография (УЗИ сердца).

«Углубленная диспансеризация помогает выявить хронические заболевания или риски развития хронических заболеваний. В цифрах итоги годы мы еще не подводили, но могу сказать, что чаще всего у пациентов выявляют такие заболевания сердечно-сосудистой системы, как стенокардия, гипертония, хроническая венозная недостаточность. Выявляются риски развития тромбообразования. Проблемы с легкими: обострение бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких», — говорит Людмила Царева.

В этом случае пациентов берут под диспансерное наблюдение участковым терапевтом и составляют план лечения и реабилитации.

«Если человек жалуется на какие-то когнитивные нарушения, на „мозговой туман“, у него ярко выражен астенический синдром (синдром хронической усталости. — Ред.), его направят к профильным специалистам. Например, к неврологу», — замечает Людмила Царева.

В большинстве случаев пациентам назначают амбулаторное лечение. Иногда это очень простые советы, которые помогают восстановить и укрепить силы: прогулки на свежем воздухе и прием витаминов, фитотерапия.

Если проблемы довольно серьезные, человеку предложат лечь в стационар. Или могут отправить на реабилитацию за город.

«Например, Челябинский областной центр реабилитации работает с пациентами, перенесшими пневмонию. И направить туда может врач из поликлиники», — замечает Царева.

Углубленную диспансеризацию можно пройти в своей поликлинике. А записаться — в регистратуре или по телефонам, которые указаны на сайте медицинской организации.

Многие опасаются посещать поликлиники, чтобы не заразиться. Но стоит помнить, что углубленная диспансеризация проводится в отделениях профилактики. Практически во всех поликлиниках они изолированы от тех кабинетов, где принимают больных, а где-то даже имеют отдельный вход.

«Углубленная диспансеризация также будет продолжена в 2022 году. Если вы еще не проходили профосмотр или обычную диспансеризацию, то помимо углубленной вам предложат пройти и ее», — добавляет Людмила Царева.

Какие исследования проводятся во время обычной диспансеризации, читайте в отдельном материале на нашем сайте.

Также в Челябинской области запускают программу реабилитации для переболевших ковидом детей. Пока в ней могут принять участие пациенты, живущие за пределами областного центра.

