Еще 656 человек в Челябинской области заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 29 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше восьми тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 656 положительных результатов, среди заболевших пять школьников. С начала пандемии официально зафиксировано 127 тысяч 936 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1474 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 107 тысяч 250 южноуральцев. На лечении остаются 14 тысяч 266 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 30 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что челябинские врачи будут использовать опыт лечения пациентов в красных зонах Москвы.



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