Военные передали три тонны кислорода в больницы Челябинской области

Дополнительную поставку авиаполк ЦВО организовал по поручению Владимира Путина

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В больницы Челябинской области поступили еще три тонны кислорода. Дополнительную поставку сжиженного газа, необходимого для лечения пациентов с COVID-19, в медучреждения региона передал смешанный авиационный полк Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО.



«Поставка дополнительных трех тонн сжиженного кислорода в больницы Челябинской области организована в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и по указу министра обороны страны, генерала армии Сергея Шойгу. Всего за время пандемии челябинский авиаполк обеспечил медицинские учреждения 15 тоннами кислорода», — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Сжиженный медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями. Они предназначены для получения в полевых условиях жидкого и газообразного кислорода медицинского качества из атмосферного воздуха. Военные используют его, чтобы поддержать экипаж при выполнении высотных полетов и катапультировании.

В пресс-службе Центрального военного округа заверили, что обеспечение сжиженным кислородом медицинских организаций проводится без ущерба боеготовности авиационных частей.