Челябинские врачи будут использовать опыт лечения пациентов в красных зонах Москвы

Делегация регионального Минздрава посетила крупнейшие медцентры столицы

Делегация из 20 челябинских врачей вместе с министром здравоохранения региона Юрием Семеновым посетила «Коммунарку» и другие ковидные базы Москвы. Два дня специалисты знакомились с опытом столичных коллег по оказанию помощи детям, взрослым, в том числе беременным, с коронавирусом, сообщает пресс-служба Минздрава области.



«Посетили ковидные базы Москвы, заходили в красные зоны. В городской клинической больнице № 40, больше известной как „Коммунарка“, пробыли весь день. Прошли палаты, реанимации, различные отделения. Много общались с главными врачами и заведующими, рассматривали тяжелые случаи, схемы лечения пациентов. Нашим службам есть что перенимать, брать на вооружение. Это однозначно полезный опыт», — рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ № 2 Екатерина Воропаева назвала мероприятие продуктивным. Говорит, было полезно изучить опыт московских коллег.

«Приняли во внимание иное ведение регистра беременных, а также различные тактики лечения „тяжелых“ пациентов. Многие моменты мы обязательно перенесем на базу в Челябинск», — поделилась впечатлениями Екатерина Воропаева.

Главный внештатный пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов отметил, что подходы к терапии в крупнейших современных медицинских центрах совпадают с применяемыми в Челябинской области.

«Впечатляют результаты применения экстракорпоральной мембранной оксигенации, с помощью которой удается успешно вытягивать практически безнадежных пациентов», — говорит Владимир Антонов.

Челябинским врачи возьмут на вооружение новый опыт.