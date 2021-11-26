«Такая же, как от гриппа»: беременные челябинки оценили вакцину «Спутник V»

Будущие мамы рассказали ИА «Первое областное», как перенесли вакцинацию

Корреспондент ИА «Первое областное» побывала на вакцинации будущих мам, которые решили привиться от коронавируса. А потом неделю записывала ощущения женщин после прививки (спойлер: без побочек не обошлось, но в целом перенесли нормально).

Описать свои ощущения согласились две челябинки. 32-летняя Феруза ждет четвертого малыша, она привилась на 25-й неделе беременности. 19-летняя Ангелина беременна в первый раз и привилась на 31-й неделе.





Как и любая женщина в положении, обе опасались, как скажется вакцина на здоровье будущих малышей. Ученые доказали, что она безопасна, но на Южном Урале девушки прививались одними из первых, а первопроходцам всегда нужна особая смелость.

На решение женщин сделать прививку повлиял и страх преждевременных родов. Обе видели новости из челябинского роддома, куда привозят пациенток с положительным тестом на COVID-19. А болеют многие тяжело и с большим поражением легких. Иногда для спасения матери и ребенка акушерам приходится вызывать роды на два-три месяца раньше срока. В таком случае малыш может стать инвалидом.





Оценив возможные риски, Феруза шла на прививку вполне осознанно и спокойно. «Спутник V» женщина перенесла хорошо.

«Врачи предупреждали, что может подняться температура и это нормально. Но никаких симптомов в первые сутки не было. Не болело даже место укола. Хуже не стало и в последующие дни. Все прошло хорошо, чему я очень рада», — поделилась впечатлениями Феруза.

У Ангелины другая история. Ее близкие разделились на два лагеря: одни за вакцинацию, другие — против. Девушка сомневалась, но все же решила привиться, чтобы получить QR-код.





По словам Ангелины, вечером, в день прививки, у нее поднялась температура и сильно тошнило.

«Врачи предупреждали, что может быть температура. Посоветовали пить парацетамол. Он как раз и помог. Но было страшно, когда через пару часов началась сильная тошнота. Ощущение не из приятных, как будто токсикоз снова вернулся. Гинеколог сказала просто перетерпеть. Лекарств от этого нет», — рассказывает Ангелина.

На второй день ломило тело, в месте укола болела рука. Женщина чувствовала сонливость. А вскоре это прошло. Еще пару дней болела рука. Однако в целом, кроме приступа тошноты, у Ангелины не было никаких специфических побочных эффектов. Температуру, усталость, ломоту в теле медики называют стандартной реакцией на прививку. Она свидетельствует о том, что организм дает иммунный ответ и формирует внутреннюю защиту.

«Что сказать? „Спутник V“ — обычная вакцина. Такая же, как от гриппа», — резюмирует Ангелина.





Как рассказали в Минздраве Челябинской области, за последние пару недель прививку от коронавируса на территории региона сделали более 700 будущих мам. Вакцинация беременных организована в процедурных кабинетах женских консультаций. Кроме того, привиться можно в любом прививочном пункте.

Напомним, врачи рекомендуют делать прививку на этапе планирования либо после 22-й недели беременности. Все вопросы, связанные с процедурой, можно обсудить с врачом. Главный специалист регионального Минздрава по профилактической медицине Ольга Агеева говорит, что вакцинацией мамочки защищают не только себя, но и свою семью и еще не рожденного ребенка. Он получит часть защитных антител в этот период, а потом и с грудным молоком, и его иммунитет сможет противостоять коронавирусной инфекции сам.

Влияет ли прививка на репродуктивное здоровье женщин и почему вакцинация очень важна на этапе планирования беременности и грудного вскармливания, Первому областному информагентству рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии челябинской областной клинической больницы (ОКБ) № 2 Екатерина Воропаева.

В России зарегистрирована первая вакцина от коронавируса для детей «Спутник М». Ею планируют прививать подростков.