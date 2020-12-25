Эпидемиолог о коронавирусе: нужна ли прививка переболевшим челябинцам

Что нужно знать о тайном оружии организма при низком уровне антител

На Южный Урал поступила очередная партия ковидной вакцины. Не за горами то время, когда вакцинация станет массовой. Можно и нужно ли ставить прививку тем, кто переболел? Этот вопрос, заданный читателями нашего сайта, мы адресовали главному эпидемиологу Челябинской области Александру Выгоняйлову.

«Чтобы остановить пандемию, нам нужно сформировать популяционный иммунитет к коронавирусу на уровне 60–70%. Сейчас, по разным оценкам, он составляет 25–30%. Вдвое меньше, чем нужно. Поэтому на данном этапе нецелесообразно вакцинировать тех, кто переболел», — рассказал информационному агентству «Первое областное» Александр Выгоняйлов.

Данных о том, что двойная прививка (а вакцину вводят два раза с разницей в 21 день) дает более высокий уровень антител, пока нет. Александр Выгоняйлов советует вообще не увлекаться подсчетом титров. Так как у переболевших при новой встрече с инфекцией включается клеточный иммунитет. Т-лимфоциты, которые запомнили вирус, дают организму команду на выработку свежих антител.

Кстати, именно этим и объясняются случаи легкого и бессимптомного коронавируса. Когда-то эти пациенты переболели другим «простудным» коронавирусом, а сейчас их организм включил клеточный иммунитет и дал отпор новой инфекции.