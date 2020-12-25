Еще 15 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Челябинской области

Свежая сводка Минздрава Челябинской области на утро 25 декабря 2020 года

Накануне в Челябинской области провели 6 тысяч 227 тестов на коронавирус. Медики получили еще 314 положительных результатов, в том числе у двух школьников. Всего за этот год новой инфекцией заразились 34 тысячи 275 южноуральцев.

На лечении в стационарах и дома сейчас остаются 11 тысяч 809 человек. В четверг выписаны с больничного 93 пациента.

«За минувшие сутки в Челябинской области умерли 15 пациентов в диагнозом „коронавирус“. Инфекция стала основной причиной смерти девяти человек. Это четыре женщины — 81, 82, 85 и 86 лет, а также пятеро мужчин — 53, 57, 72, 75 (двое) лет. Еще шестеро человек скончались от тяжелых сопутствующих недугов», — сообщает Минздрав Челябинской области.

Так, у 63-летней женщины был сахарный диабет и прогрессирующая дыхательная недостаточность.

У 66-летнего мужчины — диффузный атеросклеротический кардиосклероз и гипертония.

У 68-летней женщины — гипертрофический стеноз и хроническая сердечная недостаточность.

У 83-летней пациентки — инфаркт головного мозга и сахарный диабет.

У 84-летней женщины — мелкоочаговый кардиосклероз и гипертония.

У 88-летней пациентки был сахарный диабет и гипертония.