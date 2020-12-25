Челябинская область получила третью большую партию вакцины от коронавируса

Рассказываем, для кого она предназначена

На Южный Урал получили еще 2700 доз вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак». Это третья большая поставка в наш регион, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Препарат будет направлен в медицинские учреждения более 30 муниципальных образований Южного Урала. Сейчас региональный минздрав определяет полный перечень больниц. В первую очередь прививку получают южноуральцы, чья профессия отнесена к группам риска. Это медицинские и социальные работники, учителя школ, преподаватели вузов и ссузов, а также сотрудники полиции», — поясняют в пресс-службе.

Изначально область планировала получить три тысячи доз вакцины до конца этого года. Однако уже сейчас получила в общей сложности 6400 доз.

Напомним, вакцина «Гам-Ковид-Вак» предназначена для людей от 18 до 60 лет, у которых еще нет антител к новой инфекции.

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