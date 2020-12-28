На лечении остаются 12 тысяч 355 человек. Накануне выписаны 112 южноуральцев.
«Ушли из жизни еще 15 пациентов с коронавирусом. У девяти человек этот диагноз был основным. Коронавирус убил четырех женщин — 72, 78, 83 и 87 лет, а также пятерых мужчин — 41, 60 (двое), 64, 91 года. От тяжелых сопутствующих заболеваний скончались еще шестеро пациентов», — говорят в пресс-службе Минздрава Челябинской области.
Так, у 57-летней женщины была ВИЧ-инфекция.
У 61-летнего пациента — очаговый пневмосклероз и гипертония.
У 65-летней пациентки — цирроз печени и портальная гипертензия.
У 69-летней женщины — сахарный диабет и мелкоочаговый кардиосклероз.
У 72-летнего мужчины — хроническая обструктивная болезнь легких, гипертония.
У 91-летнего пациента — онкология.
Накануне глава региона Алексей Текслер объявил режим повышенной готовности бессрочным. Чтобы пенсионеры старше 65 лет могли продлить электронный больничный, формально режим продлили до 24 января 2021 года.