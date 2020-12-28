Среди умерших от коронавируса в Челябинской области много шестидесятилетних

Свежая сводка регионального Минздрава на 28 декабря 2020 года

«Ушли из жизни еще 15 пациентов с коронавирусом. У девяти человек этот диагноз был основным. Коронавирус убил четырех женщин — 72, 78, 83 и 87 лет, а также пятерых мужчин — 41, 60 (двое), 64, 91 года. От тяжелых сопутствующих заболеваний скончались еще шестеро пациентов»,

— говорят в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

На утро понедельника, 28 декабря, в Челябинской области официально подтверждены 35 тысяч 212 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки проведено около четырех тысяч тестов — получено 310 пложительных результатов. Среди вновь заболевших нет школьников.На лечении остаются 12 тысяч 355 человек. Накануне выписаны 112 южноуральцев.Так, у 57-летней женщины была ВИЧ-инфекция.

У 61-летнего пациента — очаговый пневмосклероз и гипертония.

У 65-летней пациентки — цирроз печени и портальная гипертензия.

У 69-летней женщины — сахарный диабет и мелкоочаговый кардиосклероз.

У 72-летнего мужчины — хроническая обструктивная болезнь легких, гипертония.

У 91-летнего пациента — онкология.

Накануне глава региона Алексей Текслер объявил режим повышенной готовности бессрочным. Чтобы пенсионеры старше 65 лет могли продлить электронный больничный, формально режим продлили до 24 января 2021 года.