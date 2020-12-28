Тяжелых и бессимптомных все меньше: как челябинцы переносят коронавирус

Власти области объяснили, почему готовы закрывать ковидные базы

В Челябинской области стало меньше тяжелых случаев коронавируса. В регионе снижается число КТ, жители реже звонят в неотложку и ложатся в больницу. Об этом в понедельник, 28 декабря, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Тяжелых случаев стало меньше, бессимптомных — тоже. У большинства болезнь протекает в средней и в легкой степени. Многие сегодня лечатся дома. Более 25 тысяч южноуральцев получают лекарства бесплатно», — заявила Ирина Гехт.

Если праздники не подпортят статистику, то ковидные базы начнут возвращать в плановую медицину. График уже составлен. Среди первых к привычной работе приступит больница в Сосновском районе на 129 мест, ковидное отделение в Локомотивном на 40 мест и ковидная база в Еткуле на 100 мест.

Запас свободных коек на Южном Урале хороший. Новая инфекционная больница, которую построили для самых тяжелых, заполнена только наполовину — сегодня в Малой Сосновке лечатся 247 пациентов. Тем не менее власти решили достроить ее до конца: уже закончены земляные работы для возведения трех дополнительных корпусов на 250 мест.

По словам Ирины Гехт, постепенно в челябинской медицине акценты смещаются на работу амбулаторно-первичного звена. Качественная работа участковых и неотложек позволит не допускать появления запущенных пациентов.