«Деятельность ковид-диссидентов убийственна»: ректор ЮУГМУ Андрей Важенин о вакцинации от коронавируса

По мнению эксперта, избежать нового локдауна, на пороге которого стоит Россия, можно, поставив прививку

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила сделать дни с 30 по 7 ноября нерабочими по всей России в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал это предложение. Фактически в стране могут ввести новый локдаун, которого, по мнению академика РАН, исполняющего обязанности ректора Южно-Уральского государственного медицинского университета Андрея Важенина, можно избежать, поставив прививку от коронавируса.

— Мы довольно долго живем с COVID-19, и на себе испытали, что такое локдаун. Сегодня приходится констатировать, что эпидемиологическая ситуация привела нас на грань нового локдауна. Избежать его можно лишь одним способом: скорейшими темпами создать прослойку вакцинированного населения. Никаких других путей для обуздания эпидемии не существует.

При этом нужно понимать, что деятельность ковид-диссидентов, призывающих игнорировать вакцинацию, убийственна — как в прямом смысле, так и в экономическом. Общество вынуждено платить слишком высокую цену за невежество и глупость некоторой части своих граждан.

В сложившихся условиях считаю введение QR-кодов достаточно своевременной, современной и разумной практикой. Ведь нас не смущают посадочные талоны и проверки в аэропорту, без которых улететь не удастся. Почему должны смущать QR-коды, которые будет необходимо предъявлять при посещении общественных мест? На мой взгляд, QR-код сертификата о вакцинировании демонстрирует уважение к обществу и уважение к самому себе, своему здоровью, и его стоит предъявлять с гордостью.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан. К ним относятся медики, работники сфер образования и обслуживания, а также муниципальные и государственные служащие. Первый компонент вакцины они должны поставить до 11 ноября, второй — до 11 декабря. Здесь можно узнать, как и где можно поставить прививку.

Кроме того, с 18 октября в регионе заработала система QR-кодов при посещении культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Однако коды необходимы лишь в тех местах, где одновременно присутствует более 100 человек.