В Челябинской области продлят аукцион на капремонт дороги Джабык — Париж

Региональное УФАС выявило нарушения в документации закупки

В УФАС России по Челябинской области рассмотрели жалобы на повторно объявленный аукцион по капитальному ремонту автодороги Париж — Джабык. В антимонопольное ведомство поступили заявления от компании «Нефтехимремонт» из Уфы и «Арго» из Москвы с указанием на нарушения законодательства о контрактной системе. В частности, уфимская организация считает, что «требования к сроку выполнения обязательств чрезмерно завышены» (ремонт необходимо провести до 20 декабря текущего года), а также указывает на работы в непригодных погодных условиях.

Как сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе Челябинского УФАС, в документации закупки выявлены нарушения. После исправления недочетов аукцион продлят.

«Жалобы заявителей признаны частично обоснованными. Выдано предписание — внести изменения в аукционную документацию. После чего срок приема заявок будет продлен на пять дней», — пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Заказчиком работ выступает министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Начальная цена контракта составляет 465,7 млн рублей. Проектную документацию на ремонт разрабатывало ООО «Арион» из Уфы. Согласно материалам, дорога протяженностью 19 км будет двухполосной. Ширина полосы движения составит 3 м, проезжей части — 6 м, пешеходной части — 2 м. Вид покрытия — асфальтобетон.

Первый аукцион должен был состоятся в начале октября, но Миндортранс Челябинской области перенес сроки торгов из-за отсутствия заявок на участие. При этом в Челябинское УФАС поступали жалобы от уфимских компаний — «Нефтехимремонт» и «Евростройинвест». Антимонопольное ведомство признало обращения частично обоснованными. По данным регионального УФАС, было «установлено неправомерное описание объекта закупки — противоречия в материалах и характеристиках выполнения работ в проектной документации и смете контракта».

Во втором аукционе победителем могло стать ООО «Уралдорстрой», но торги не состоялись из-за поступивших в УФАС жалоб. «Уралдорстрой», по данным базы «Сбис», участвовал в 307 торгах, в 119 из них победил. Общая сумма заключенных контрактов превышает 2,5 млрд рублей. «Уралдорстрой» является одним из основных подрядчиков по выполнению дорожных работ как в Челябинске, так и в других муниципалитетах региона.