Ещё у 95 южноуральцев подтвердился коронавирус

В регионе, по данным местного министерства здравоохранения, больше 3,5 тысяч больных.

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Прирост заболевших коронавирусом наблюдается в Челябинской области. За минувшие сутки инфекция подтвердилась ещё у 95 человек, четверо из которых — школьники. Таким образом, официально зарегистрированное министерством здравоохранения региона число заразившихся выросло до 17 293. На данный момент от COVID-19 лечатся 3 651 человек.



«За прошедшие сутки выписаны 19 человек. Всего 13 092 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 650 147. За прошедшие сутки — 5521 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Инфекция как сопутствующее заболевание было выявлено у двоих жителей региона, которые не смогли победить болезнь. Умершим было 54 и 58 лет.

«За прошедшие сутки умерли 2 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: сахарный диабет с осложнениями, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациент, 58 лет; сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 54 года»,— добавили представители минздрава.

Добавим, что для борьбы с коронавирусом на помощь врачам вышли студенты-медики. Они направились в поликлиники и на станции скорой помощи. Ранее с призывом помочь к студентам обратилась первый вице-губернатор области Ирина Гехт.

Напомним, до 18 октября в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности.