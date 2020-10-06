В Челябинской области студенты-медики пришли на помощь врачам

Будущие врачи, медсёстры и медбратья выполняют самую разную работу.

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Ситуация с коронавирусом в Челябинской области осложняется ростом сезонных заболеваний, таких как риновирусная инфекция и парагрипп. В поликлиники приходит множество пациентов, сотрудникам скорой помощи поступают сотни вызовов. В такой сложный период медикам необходима помощь, и, как оказалось, многие студенты Медакадемии готовы помочь своим старшим коллегам.

«Сегодня в поликлиники города вышли 347 студентов и 30 ординаров старших курсов Медакадемии. 30 из них подставили своё плечо медикам станции скорой помощи. Завтра уже и студенты медколледжей области готовы встать в ряды медицинских работников. Ребята, спасибо вам! Ваша помощь в этот период неоценима. Вы, как и ваши старшие коллеги, настоящие герои нашего времени»,— написала накануне на своей странице в социальной сети «Фейсбук» первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Отметим, в конце сентября политик написала пост в социальных сетях с призывом к студентам старших курсов медицинских учреждений о помощи на госпитальных базах и в поликлиниках. При этом Ирина Гехт отметила, что важна любая работа: и ввод данных в систему, и телефонное консультирование, и помощь с вызовами.