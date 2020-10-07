Переход на «дистант» в школах Челябинской области не планируется

Роспотребнадзор оценивает заболеваемость школьников как неэпидемиологическую, заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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Школы Челябинской области продолжат обучать детей в очном режиме, несмотря на ситуацию с коронавирусом в регионе. При этом младшеклассники уже ушли на недельные каникулы, а ряд образовательных организаций переключился на работу в режиме семестров. Об этом «Первому областному» рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.



Первый замгубернатора отметила, что через две недели отдых наступит и у других учащихся. Также некоторые школы региона находятся на каникулах в силу принятого в них графика. При этом в областном правительстве заверяют, что пока перехода на «дистант» не планируется.

«У нас в принципе нет вспышек среди школьников, мы не фиксируем взрывного роста по ковидной инфекции, у нас есть некий рост по риновирусной инфекции, как он всегда бывал в начале учебного года. Ситуация чуть отличается от прошлого года»,— рассказала «Первому областному» первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Также пока региональное правительство не планирует продлевать осенние каникулы, как это ранее было сделано в Москве. В целом, по заявлению Ирины Гехт, текущая ситуация по заболеваемости среди школьников оценивается Роспотребнадзором как неэпидемиологическая.

Напомним, по данным статистики министерства здравоохранения области, за прошедшие сутки коронавирус подтверждён у четырёх школьников. Согласно сводке, ни один класс региона не закрыт на карантин по COVID-19. Общее же число подтверждённых заболевших за сутки составило 97 человек.