В Чебаркуле открыли базу для долечивания больных коронавирусом

Новость встревожила жителей близлежащих домов.

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В Чебаркуле в бывшем кожно-венерологическом диспансере открыли базу по долечиванию больных коронавирусом. Данную новость с опаской восприняли местные жители. Всё дело в том, что рядом со зданием находятся жилые дома и три детских сада. Чебаркульцы боятся, что такое соседство может привести к пагубным последствиям.



«Есть дом рядом, который полностью прилегает к территории больницы кожно-венерологической. То есть нас действительно мучает вот этот вопрос: „Почему, по каким критериям выбиралось именно это место?“»— поделилась с «Первым областным» жительница Чебаркуля Олеся Колбина.

Успокоить горожан пытаются медики. Они отмечают, что все поступающие на долечивание в госпиталь на базе диспансера имеют отрицательные анализы на коронавирус. Само здание, по их словам, оформлено так, что потоки пациентов не пересекаются, а входные группы разделены.

«Проводятся все профилактические мероприятия по санэпид обработке, то есть поводов для беспокойства никаких нет. Даже скажу больше, что вирус нелетучий, и опасность заражения минимальна»,— рассказал заведующий КДО № 1 ГБУЗ «Челябинский областной кожно-венерический диспансер» Иван Дичков.

Отметим, что в базу по долечиванию первые пациенты поступили уже в пятницу, 2 октября. Начиная со вторника, 6 октября, свой профиль изменило ещё одно лечебное отделение. Госпиталь на 40 коек для больных коронавирусом организован в родильном отделении. Роженицы из Чебаркуля, Чебаркульского и Уйских районов будут направляться в родильное отделение Миасса.