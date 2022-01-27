В Челябинской области число самозанятых увеличилось в 2,5 раза

Для развития бизнеса южноуральцам оказывают государственную поддержку

В Челябинской области в качестве самозанятых зарегистрировались 85 тыс. человек. Год назад их число было в 2,5 раза меньше. В основном самозанятые предоставляют услуги по перевозке пассажиров и грузов, репетиторству, а также работают в индустрии красоты и в сфере строительства, в том числе ремонтируют квартиры, сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития Челябинской области.

Возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого в Челябинской области появилась в 2020 году. Это позволяет развивать бизнес с 16 лет по специальному режиму налогообложения. При этом работа должна быть самостоятельной, без наемный сотрудников, годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

«Закон о самозанятых предусматривает более мягкие условия ведения бизнеса для этой категории граждан. Например, ниже налоговая ставка: 4% — в отношении доходов, полученных от реализации товаров, работ, услуг физическим лицам, и 6% — в отношении доходов, полученных от реализации товаров, работ, услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Еще одно существенное преимущество — самозанятым не надо представлять налоговую отчетность в ФНС в отличие от индивидуальных предпринимателей», — прокомментировала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

В Челябинской области для самозанятых предусмотрена поддержка в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2021 году центр «Мой бизнес» оказал самозанятым 1,2 тыс. услуг: микрозаймов выдано на 4,7 млн рублей, также предоставлены готовые рабочие места на льготных условиях, оказана помощь при выводе товаров на маркетплейсы.