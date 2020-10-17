Челябинские футболисты заразились коронавирусом

Запланированный на 18 октября матч с «КАМАЗом» отменён.

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Запланированный на 18 октября футбольный матч между командами «Челябинск» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов не состоится. У челябинских спортсменов обнаружен коронавирус. Об этом накануне вечером сообщили в пресс-службе ассоциации «Профессиональная футбольная Лига».

«Ассоциация сообщает об отмене матча ОЛИМП — Первенства России по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной Лиги сезона-2020/2021 „Челябинск“ — „КАМАЗ“ в связи с положительными результатами тестирования на COVID-19 игроков команды „Челябинск“»,— сообщили в ПФЛ.

Сколько именно футболистов заразилось коронавирусом — неизвестно.

Отметим, матч должен был состояться завтра днём, 18 октября, на челябинском стадионе «Центральный».

Напомним, волейболистки челябинского клуба «Динамо-Метар» также ушли на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе клуба. Правда, сколько именно спортсменок получили положительный диагноз — неизвестно. Пока все матчи команды отменены. В скором времени девушкам предстоит сдать повторный анализ.