Семь человек с коронавирусом умерли за прошедшие сутки

Болезнь нашли ещё у 107 южноуральцев.

Послушать 00:00

107 новых случаев коронавируса, среди которых четверо — у школьников, выявлены в Челябинской области за прошедшие сутки. Общее количество больных за весь период пандемии возросло до 18 621 человека. Об этом в понедельник, 19 октября, «Первому областному» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона. При этом, по словам представителей ведомства, сейчас от COVID-19 лечится 3 870 южноуральцев.



«За прошедшие сутки выписаны 10 человек. Всего 14 130 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 727 448. За прошедшие сутки — 5 260 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Семь человек с коронавирусом умерли в Челябинской области за минувшие сутки. У троих из них инфекцию обнаружили в качестве основного заболевания. Отметим, что все скончавшиеся — женщины старше 70 лет.

«За прошедшие сутки умерли 7 человек. От COVID-19: пациентка, 72 года; пациентка, 77 лет; пациентка, 71 год. От других причин: острый инфаркт миокарда, атеросклероз коронарных сосудов, ковид сопутствующий — пациентка, 73 года; острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациентка, 74 года; атеросклероз коронарных артерий, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 64 года; сахарный диабет с нарушением центрального кровообращения, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациент, 84 года»,— добавили представители минздрава.

Напомним, до 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Также продолжает функционировать обязательный масочный режим в общественных местах. По всем вопросам о заболевании работает телефон горячей линии минздрава: 8 (351) 240-15-16.