Почти в самом начале пандемии коронавируса многие утверждали, что заразиться им снова невозможно. Затем медики стали выявлять повторные случаи среди уже переболевших. И теперь эксперты говорят, что антитела к коронавирусу у некоторых людей сохраняются всего лишь на протяжении нескольких месяцев после излечения, и они могут снова подцепить заразу. Об этом в эфире программы «Вести недели» сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.
«Примерно 15-20% из числа переболевших коронавирусом теряют антитела. Иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител, и через месяц-два от них не осталось и следа»,— цитирует ТАСС академика.
Получается, из 1 399 344 заболевших в России подхватить инфекцию повторно могут почти 280 тысяч россиян.
Отметим, руководство новосибирского центра «Вектор» также пока не сообщило, какова будет концентрация антител к коронавирусу после вакцинации.
Напомним, на сегодняшний день в Челябинской области официально подтверждено 18 514 случаев заболевания коронавирусом. 14 120 человек выздоровели, 571 пациент скончался.