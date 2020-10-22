Челябинский «Метеорит» вышел в финальную часть «Кожаного мяча»

Молодые футболисты представят регион на играх в Сочи.

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Челябинская команда «Метеорит» вышла в финал турнира «Кожаный мяч». Молодые южноуральские футболисты 2007—2008 годов рождения в ноябре выступят на турнире в Сочи.



Отборочный этап соревнований прошёл в Ессентуках с 16 по 21 октября. На групповом этапе 19 команд поделили на четыре группы. Соперниками «Метеорита» стали команды из Карачаево-Черкесской Республики, Тверской, Орловской и Московской областей. Челябинцы одержали победы над всеми соперниками. В четвертьфинале южноуральские футболисты оказались сильнее команды из Новосибирской области, а в полуфинале взяли верх над соперниками из Пермского края.

«В решающем матче челябинской команде предстояло побороться с футбольным коллективом из Псковской области, по итогам которой со счетом 3:1 победителем вышли челябинские футболисты. Лучшим игроком турнира признан футболист „Метеорита“ Александр Сураев»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Победой в финале отборочного этапа «Метеорит» завоевал право принять участие в решающих соревнованиях турнира «Кожаный мяч» среди команд 2007—2008 годов рождения. Игры пройдут на юге России, в Сочи, в ноябре этого года.