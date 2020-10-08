В волейбольном клубе «Динамо-Метар» выявлена вспышка коронавируса

Игроки команды отправлены на карантин.

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Вспышка коронавируса выявлена в челябинском волейбольном клубе «Динамо-Метар». Команда в полном составе уходит на карантин. Сообщение о вирусе было опубликовано в официальной группе клуба в соцсети ВКонтакте. При этом сколько именно волейболисток заразились COVID-19, в сообщении не сказано.



«Вынуждены вам сообщить, что у некоторых игроков „Динамо-Метар“ выявлен COVID-19. Вся команда уходит на карантин. В связи с этим, матч с „Минчанкой“, который должен был состояться 8 октября в Екатеринбурге перенесён!»— заявили в «Динамо-Метаре».

Напомним, ранее была информация о том, что в другой южноуральской команде — баскетбольном «Металлурге» из Магнитогорска также были выявлены случаи коронавируса. Директор клуба Валерий Армер опроверг эту новость. Баскетболисты из Магнитогорска должны были выйти на паркет против команды «Новосибирск», но в итоге игру отменили, а победу присудили сибирскому коллективу.