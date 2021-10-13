Челябинские рестораторы заявили о готовности к вводу QR‑кодов для посетителей

Предприниматели развивают онлайн‑доставку еды для сохранения уровня продаж

В Челябинской области с 18 октября вводится система QR-кодов прививочных сертификатов при посещении гражданами культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Информацию о прививке или недавно перенесенном коронавирусе нужно будет предъявлять на входе на все мероприятия в помещениях, если в зале собирается более 100 человек. Речь о театрах, кинотеатрах, концертных, выставочных и спортивных площадках. Решение о введении QR-кодов принято в начале октября на оперативном штабе по коронавирусу, который возглавляет губернатор Алексей Текслер.



Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт накануне допустила расширение списка мест, куда вход будет осуществляться при наличии QR-кодов. В первую очередь речь идет о заведениях общепита, поскольку впереди время новогодних корпоративов, которые, как правило, дают всплеск заболеваемости.



«Пока система допуска по QR-кодам не внедрена для южноуральских предприятий общепита, но мы видим опыт соседних регионов и Москвы, где возникали определенные трудности с нововведениями. При необходимости готовы ввести проверки по QR-кодам, чтобы обеспечить безопасное и комфортное пребывание в нашем заведении. Поскольку проверить QR-код можно практически с любого смартфона, покупки дополнительного оборудования мы не планируем, хотя такое уже представлено на рынке», — говорит директор челябинского отеля и ресторана «Царский двор» Юрий Звонков.

По его словам, дополнительные функции по проверке кодов в ресторанах города возьмут на себя охранники, хостес либо старшие официанты. Особое внимание уделяется балансу загруженности помещения ресторана для обеспечения социальной дистанции, хотя в Челябинске не наблюдается очередей возле входа в рестораны, как это было в этом году в Москве, говорит эксперт.



«Со своей стороны мы усилили внутренний контроль над соблюдением „антиковидных“ мер, в настоящее время привито 75% сотрудников холдинга, остальные вакцинируются в ближайшее время. Во всех комплексах сотрудники работают в масках и перчатках, соблюдается социальная дистанция: средняя заполняемость залов — до 70% и больше билетов не продаем, установлены санитайзеры, на мониторах в комплексах повсеместно размещена информация о необходимости соблюдения мер безопасности от COVID-19, прививочной кампании», — сообщил руководитель холдинга «Мегаполис» Александр Одольский.

Владелец крафтового гастропаба в Челябинске Кирилл Шапров, который в настоящее время занят открытием нового заведения общепита в мегаполисе, уверен, что введение QR-кодов отразится на потоке клиентов.



«Мы видели как развивалась ситуация у московских коллег, когда количество гостей значительно сократилось, поэтому сложно представить, что в Челябинске будет по-другому. Уровень вакцинации не позволяет говорить о том, что почти все посетители имеют QR-коды. Наш бизнес продолжает развитие несмотря ни на что: в декабре-январе мы готовим открытие нового модного заведения в Челябинске», — отметил Кирилл Шапров.

По данным «Опоры России», внедрение QR-кодов в Москве способствовало сокращению количества посетителей в местах общепита, кинотеатрах, фитнес-центрах примерно на 25%. Скорее всего, ограничение скажется подобным образом и на региональном малом и среднем бизнесе.

«Многие представители МСП уже организовали оказание услуг онлайн, поэтому внезапного ступора после введения QR-кодов для общепита, с большей долей вероятности, не случится», — считает председатель Челябинского областного отделения «Опоры России» Артем Артемьев.

По его словам, система QR-кодов даст уверенность предпринимателю, что его сотрудники, покупатели и посетители будут в ковид-безопасной среде.