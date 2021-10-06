Власти Челябинской области исключили замену антиковидных QR‑кодов справками

Документ из поликлиники легко подделать

Справки о вакцинации от коронавируса или о перенесенной болезни не смогут заменить QR-код при допуске на массовые мероприятия. Такое заявление в среду, 6 октября, сделала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Любая справка порождает возможность ее фальсификации. И только QR-код гарантирует, что, придя на массовое мероприятие, мы окажемся в окружении переболевших или уже вакцинированных людей», — заявила Ирина Гехт.

QR-коды сегодня доступны только тем россиянам, кто имеет учетную запись на портале «Госуслуги». Тех, кто по разным причинам не может пройти регистрацию или же распечатать свой сертификат, Гехт призвала обращаться за помощью к близким. Поликлиники также начнут по возможности распечатывать сертификаты для пожилых.





Напомним, сертификаты о перенесенной болезни действуют всего шесть месяцев. Сертификаты, подтверждающие вакцинацию, — год. При этом медики отмечают, что в пандемию проходить ревакцинацию нужно не реже, чем через полгода.

«В Челябинской области привито около 35% всего взрослого населения. Ревакцинацию прошли более 30 тысяч человек. Прививка остается единственным способом остановить распространение инфекции. Каждый день медики ставят около трех тысяч прививок. И в запасе по области еще есть более 450 тысяч доз вакцины», — добавляет Ирина Гехт.

Также политик не исключила, что действие QR-кодов в Челябинской области будет расширено, если заболеваемость продолжит расти, а свободный коечный фонд — сокращаться.

Все про антиковидные QR-коды в Челябинской области читайте в отдельном материале на нашем сайте.