Почему в Челябинской области пациенты с коронавирусом больше не умирают от сопутствующих заболеваний

Власти объяснили особенности статистического подсчета

Во время третьей волны пандемии многие жители Челябинской области обратили внимание, что из сводок Минздрава исчезли данные о пациентах с коронавирусом, которые умерли от сопутствующих заболеваний. С чем это связано, во время брифинга для журналистов 26 августа объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Дело в том, что изменились рекомендации Минздрава России по подсчету умерших от коронавируса. Теперь сопутствующим недугом считаются только тяжелые травмы, которые пациент мог получить, например, в ДТП. Все остальные недуги, например, онкология или сердечно-сосудистые проблемы, не выделяют в отдельную группу. Считается, что причиной смерти зараженного коронавирусом пациента с такими заболеваниями стал ковид», — пояснила Ирина Гехт.

Кроме того, первый вице-губернатор отметила, что высокая смертность от коронавируса будет держаться в Челябинской области еще три-четыре недели. Это отдаленные последствия резкого роста числа заражений, который мы наблюдали две-три недели назад. Сейчас из жизни уходят те, кто какое-то время провел в реанимации, но не смог победить болезнь несмотря на усилия медиков.

Также власти Челябинской области не исключают очередной подъем заболевания новой инфекцией в сентябре после выхода детей в школы.

Между тем родителям разрешили прийти на школьные линейки 1 сентября, если погода позволит провести праздник на улице. А вакцинация для студентов на территории области останется добровольной.



