Прививка от коронавируса не дает стопроцентной защиты от новой инфекции, однако привитые пациенты переносят болезнь в более легкой форме. Такое заявление в четверг, 26 августа, на брифинге для журналистов сделала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
По словам Гехт, в регионе зафиксировано 1496 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией у привитых южноуральцев. Большинство из них — 1391 человек — получили прививку «Спутником V», чуть больше 80 человек были привиты вакциной «ЭпиВакКорона», и 20 человек — препаратом «КовиВак». Это соотношение не означает, что какая-то из вакцин менее эффективна. Просто большая часть населения в регионе прошла вакцинацию именно «Спутником».
«По данным медиков, 39% заболевших обратились к врачу после постановки первого компонента вакцины, а 61% пациентов — после второй. В большинстве случаев у этих людей болезнь протекала в форме ОРВИ или в форме пневмонии с незначительным поражением легких. Среди заболевших были люди разного возраста, даже 90-летние. И все поправлялись, выписывались из больниц. Важно отметить, что никто из них во время госпитализации не был зависим от кислорода», — говорит Ирина Гехт.
Также Ирина Гехт обратила внимание на тот факт, что на первых порах большая часть привитых южноуральцев заболевала после первого компонента, а теперь — после второго. И еще раз напомнила, что полноценный иммунитет формируется только на 42-й день после первой прививки. А это значит, что после введения первого и второго компонентов челябинцы должны защищать себя от возможного заражения — носить маски.
Кроме того, на брифинге Ирина Гехт заявила, что вакцинация студентов от коронавируса останется добровольной, а уже в сентябре в вузах откроют мобильные прививочные пункты, где сделать прививку смогут студенты старше 18 лет.