Ирина Гехт рассказала, как болеют коронавирусом привитые от ковида южноуральцы

После введения вакцины ковидом заразились почти 1,5 тысячи жителей региона

Прививка от коронавируса не дает стопроцентной защиты от новой инфекции, однако привитые пациенты переносят болезнь в более легкой форме. Такое заявление в четверг, 26 августа, на брифинге для журналистов сделала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По словам Гехт, в регионе зафиксировано 1496 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией у привитых южноуральцев. Большинство из них — 1391 человек — получили прививку «Спутником V», чуть больше 80 человек были привиты вакциной «ЭпиВакКорона», и 20 человек — препаратом «КовиВак». Это соотношение не означает, что какая-то из вакцин менее эффективна. Просто большая часть населения в регионе прошла вакцинацию именно «Спутником».

«По данным медиков, 39% заболевших обратились к врачу после постановки первого компонента вакцины, а 61% пациентов — после второй. В большинстве случаев у этих людей болезнь протекала в форме ОРВИ или в форме пневмонии с незначительным поражением легких. Среди заболевших были люди разного возраста, даже 90-летние. И все поправлялись, выписывались из больниц. Важно отметить, что никто из них во время госпитализации не был зависим от кислорода», — говорит Ирина Гехт.

Также Ирина Гехт обратила внимание на тот факт, что на первых порах большая часть привитых южноуральцев заболевала после первого компонента, а теперь — после второго. И еще раз напомнила, что полноценный иммунитет формируется только на 42-й день после первой прививки. А это значит, что после введения первого и второго компонентов челябинцы должны защищать себя от возможного заражения — носить маски.

Кроме того, на брифинге Ирина Гехт заявила, что вакцинация студентов от коронавируса останется добровольной, а уже в сентябре в вузах откроют мобильные прививочные пункты, где сделать прививку смогут студенты старше 18 лет.