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/ «Витязь» впервые с 2012 года обыграл «Трактор» в Челябинске. Фоторепортаж

«Витязь» впервые с 2012 года обыграл «Трактор» в Челябинске. Фоторепортаж

«Черно-белые» начали домашнюю серию с обидного поражения.
сегодня в 21:26
  |  Хоккей

С поражения началась пятимачевая домашняя серия для челябинского «Трактора». Подопечные Алексея Тертышного с минимальным счетом 2:3 уступили подмосквному «Витязю»

В первом периоде команды забили три шайбы. В начале игры Павел Чернов с добивания открыл счет в игре. Пару минут спустя Марсель Шолохов сравнял, а затем Александр Рыбаков вывел «Трактор» вперед.

Во вторые двадцать минут забивали только гости. Сначала Денис Кокарев после серии рикошета сделал счет 2:2. Затем произошел курьезный момент. Во время отложенного штрафа Марсель Шолохов отдавал пас на Алексея Петрова, но шайба перескочила крюк клюшки защитника и закатилась в пустые ворота. Гол записали на вратаря гостей Йони Ортио.

В третьем периоде зрители матча не увидели заброшенных шайб. После матча главный тренер победителей Валерий Белов дал свою оценку игре.

В целом концовка сезоне, всегда «звенит нерв». Может поэтому не задалось начало. Второй и третий период провели достойно, единственное — было много удалений. — отметил Валерий Белов

Следующий матч «Трактор» проведет уже в февраля. Второго числа состоится очередной раунд «Южноуральского дерби». В гости к «Трактору» приедет магнитогорский «Металлург». Прямую трансляции игры смотрите на телеканале ОТВ и на сайте 1obl. tv, а также читайте на 1obl.ru.

«Трактор» (Челябинск) — «Витязь» (Московская область) 2:3 (2:1; 0:2; 0:0).

Голы:

2:32. Павел Чернов, «Витязь», 0:1

7:02. Марсель Шолохов, «Трактор», 1:1

14:59. Александр Рыбаков, «Трактор», 2:1

36:10. Денис Кокарев, «Витязь», 2:2

37:10. Йони Ортио, «Витязь», 2:3

Статистика матча: Броски: 70−65; Броски в створ: 32−40; Голы: 2−3; Вбрасывания: 29−27; Блокированные броски: 11−18; Силовые приемы: 16−16; Время в атаке: 16:54—10:09; Штраф: 10−12

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