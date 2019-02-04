/ «Трактор» попробует во второй раз в истории обыграть «Йокерит»

«Черно-белым» предстоит встреча с «шутами» на своем льду.

Борьбу за попадание в плей-офф продолжает челябинский «Трактор». Сегодня, 4 февраля, подопечные Алексея Тертышного встретятся с «Йокеритом» из Хельсинки. Этот матч станет для «черно-белых» третьим в домашней серии и последним перед перерывом в чемпионате на шведский этап Еврохоккейтура.

Команды по-разному провели последние матчи. «Трактор» на своем льду переиграл принципиального соперника — магнитогорский «Металлург» — и укрепился на восьмой строчке Востока КХЛ. «Йокерит» же потерпел разгромное поражение от астанинского «Барыса»: казахстанская команда забросила в ворота «шутов» 8 шайб, финны смогли ответить лишь дважды.

Тем не менее, «Йокерит» является грозной силой. Команда Лаури Марьямяки с 74 очками в 55 играх занимает четвертое место на Западе КХЛ. Кроме того, последняя встреча команд, которая прошла в Хельсинки, надолго останется в памяти фанатов «Трактора», поскольку тогда «черно-белые» проиграли с крупным счетом 0:8. Также отметим, что последний раз челябинцы обыгрывали финскую команду в октябре 2015 года. Всего же между командами прошло 8 встреч, 7 из которых как раз и остались за коллективом из Хельсинки.

Встреча состоится сегодня, 4 февраля, в ледовой арене «Трактор». Начало противостояния — в 19:00 по местному времени.

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