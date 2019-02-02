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/ «Южноуральское дерби» — центральный матч дня в КХЛ

«Южноуральское дерби» — центральный матч дня в КХЛ

Четвертая встреча «Магнитки» и «Трактора» в текущем сезоне.
сегодня в 09:00
  |  Хоккей

Челябинский «Трактор» и магнитогорский «Металлург» встретятся между собой в четвертый раз в регулярном чемпионате. «Черно-белые» и «сталевары» сойдутся в очном противостоянии в одной из центральных игр дня сегодня, 2 февраля.

Обе команды неудачно провели последние игры. «Трактор» начал пятиматчевую домашнюю серию с поражения от подмосковного «Витязя». Любителям хоккея эта игра в первую очередь запомнилась благодаря курьезному автоголу хозяев. Отметим, что на счету подопечных Алексея Тертышного 2 победы в последних пяти играх.

«Металлург» же начал выездную серию, но тоже стартовал с неудачи. В Москве «сталевары» проиграли местному «Динамо» со счетом 4:2. Отметим, что это уже второе поражение магнитогорцев подряд. До этого они уступили СКА из Санкт-Петербурга на своей площадке.

На текущий момент «Трактор» замыкает кубковую восьмерку Восточной конференции, тогда как «Металлург» находится на четвертой строчке.

Очередной раунд «южноуральского дерби» смотрите сегодня, 2 февраля, на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Для тех, кто не сможет посмотреть матч, на сайте 1obl.ru будет доступна текстовая трансляция.

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