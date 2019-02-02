/ КХЛ. «Трактор» и «Металлург» сойдутся в центральном матче игрового дня

Текстовая трансляция «южноуральского дерби».

3:1

ВТОРОЙ ПЕРИОД. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

38 мин — Бросает от левого круга вбрасывания игрок «Магнитки», неточно. Ответная атака хозяев. Бергстрем бьет с похожей позиции, но шайба летит выше.

37 мин — Опасно на пятачке Демченко, но защита челябинцев не дает гостям нанести бросок.

ГОЛ! Шайбу забросил Александр Шаров, команда «Трактор».

36 мин — Атака челябинцев. Антон Глинкин филигранно обыгрывает Ника Шора, отдает пас на Александра Шарова, который забивает третий гол!

35 мин — Райан Стоа бросал с ходу. Затем контратака, в которой Денис Платонов мог сравнять счет, но Василий Демченко отражает.

34 мин — Выход 2 в 1. Шолохов бросал после паса, но Артем Загидулин по-настоящему вытаскивает, нейтрализуя момент!

32 мин — Атака челябинцев, но не следует броска по воротам Загидулина.

31 мин — Опасный пас Мозякина на Шора, но последний не успевает замкнуть.

29 мин — В атаке «Трактор». Кравцов бросает в ближний, но Артем Загидулин спасает магнитогорцев от третьего гола.

ГОЛ! Шайбу забросил Сергей Мозякин, команда «Металлург».

28 мин — Атака «Металлурга». Сергей Мозякин бросает с неудобной руки и «прошивает» Василия Демченко.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

27 мин — Продолжает атаковать «Магнитка». Бросает Максим Матушкин, шайба рикошетит от игрока челябинцев и летит выше ворот. Затем бросает Михал Булирж, тут уже в игру вступает Василий Демченко.

26 мин — Большинство и позиционная атака гостей. Бросок и добивание и не попадает в ворота Сергей Мозякин.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты удален Йонас Энлунд, команда «Трактор».

25 мин — Опасно у владений Загидулина. Йонас Энлунд «копал» шайбу, но вместо гола заработал удаление.

23 мин — Вбрасывание у ворот Демченко. Бросок сходу, вратарь хозяев парирует щитком.

22 мин — Позиционно атакует «Магнитка», но нет бросков по воротам.

21 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Трактора».

ЗАМЕНА ВРАТАРЯ. ВОРОТА «МЕТАЛЛУРГА» ЗАЩИЩАЕТ АРТЕМ ЗАГИДУЛИН.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика 1-го периода: Броски: 21−21; Броски в створ: 14−12; Голы: 2−0; Вбрасывания: 12−14; Блокированные броски: 6−3; Силовые приемы: 3−4; Время в атаке: 03:50—04:06; Штраф: 2−2.

ОКОНЧАНИЕ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Бросок Энлунда на последних секундах, Кошечкин отражает. Сирена об окончании периода застает челябинцев в атаке.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

ГОЛ! Шайбу забросил Виталий Кравцов, команда «Трактор».

19 мин — Атака челябинцев. Бросок Кравцова по воротам и счет становится 2:0.

18 мин — Очередной набросок на пятак ворот Василия Демченко, и вновь фиксирует шайбу в ловушке голкипер «Трактора».

17 мин — Витали Кравцов бросает из-под защитника, Кошечкин на месте.

16 мин — Наброс Виктора Антипина на ворота Демченко, голкипер «Трактора» забирает шайбу в ловушку.

15 мин — Марсель Шолохов наносил бросок, но клюшка Алексея Береглазов отправила шайбу выше владений Кошечкина.

14 мин — Ник Шор имел отличный шанс сравнять, но его бросок пришелся выше ворот Демченко.

13 мин — Бросок от синей линии по воротам Кошечкина, шайба летит сильно мимо. Затем «Металлург» проводит контратаку, но Павел Варфоломеев не попадает по шайбе.

12 мин — Эллисон бросал от борта, Демченко ловит шайбу и останавливает игру.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

11 мин — Максим Матушкин заряжает от синей, но попадает прямо в Василия Демченко. «Сталевары» продолжает атаку. Миро Пакаринен мог забить с отскока, но ему помешал Семен Кокуев.

10 мин — Начинают атаку гости. Сергей Мозякин мощно бросает от синий линии, но оказывается неточен.

УДАЛЕНИЕ. За подножку на 2 минут удален Артем Бородкин, команда «Трактор».

9 мин — Жарко у ворот Демченко. Кулемин бросал в противоход, но вратарь «Трактора» надежен.

8 мин — Опасный момент у ворот «Металлурга». Йонас Энлкнд пытался под щитком провести шайбу в ворота Кошечкина, но лайнсмен зафиксировал положение «вне игры».

7 мин — «Трактор» продолжает атаковать. Наброс на ворота Кошечкина, вратарь гостей накрывает шайбу ловушкой.

«МЕТАЛЛУРГ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

ГОЛ! Шайбу забросил Александр Бергстрем, команда «Трактор».

6 мин — Позиционка от челябинцев. Шайба скачет на пятачке у Кошечкина и на добивании Александр Бергстрема открывает счет!

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Михал Булирж, команда «Металлург».

5 мин — «Металлург» пережил стартовый натиск челябинцев и теперь больше атакует. Однако гости нарушают правила в атаке.

4 мин — Мэтт Эллисон бьет с ходу, мимо ворот.

3 мин — Семен Кокуев пасует на Артема Бородина, защитник бросает, но не попадает в створ. Далее контратака магнитогорцев. Тимкин заряжает с кистей и в игру вступает Василий Демченко.

2 мин — Второй бросок по воротам гостей делает Антон Глинки, Василий Кошечкин отражает.

1 мин — Стартовое вбрасывание выиграли магнитогорцы. Затем перехват, Ник Бэйлен бросает, но толком не попадает по шайбе.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Также Олег Мальцев проводит символическое вбрасывание.

Перед матчем под своды арены поднимают стяг с фамилией Олега Мальцева, который отыграл в составе «Трактора» 10 сезонов.

Команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн России, после которого начнется игра.

До начала игры осталось совсем немного.

«Трактор»: Демченко; Бэйлен — Исаев; Энлунд — Стоа — Бергстрем.

«Металлург»: Кошечкин; Верещагин — Антипин; Мозякин — Кулёмин — Эллисон.

Составы команд:

: Кошечкин (Загидулин). Верещагин — Антипин, Мозякин (К) — Кулёмин — Эллисон; Береглазов — Рылов, Варфоломеев — Расмуссен (А) — Булирж; Васильев — Матушкин (А), Пакапинен — Шор — Любимов; Зайцев, Д. Платонов — Неколенко — Тимкин, Дорофеев.

«Трактор»: Демченко (Судницин); Бэйлен (А) — Исаев, Энлунд — Стоа — Бергстрем; Петров (К) — Карпухин, Кравцов — Шаров — Глинкин; Бородкин — Хлыстов, Кокуев — Рыбаков (А) — Губарев; Желдаков, Шолохов — Дугин — Ерофеев, Пеньковский.

Добрый день всем любителям хоккея! Сегодня, 2 февраля, «Трактор» и «Металлург» в четвертый и заключительный раз в текущем регулярном сезоне КХЛ сыграют в «южноуральском дерби».

Коротко о том, в каком состоянии команды подходят к этой игре. Челябинцы, начавшие затяжную домашнюю серию, стартовали с поражения. Курьезный автогол определил исход противостояния «черно-белых» с подмосковным «Витязем». Так же с поражения начали свою гостевую серию и магнитогорцы, которые уступили московскому «Динамо».

Последний очный матч команд состоялся совсем недавно. 24 января в Магнитогорске «сталевары» обыграли челябинцев с сухими счетом 2:0. Как сложится сегодняшний матч? Узнаем вместе. Начало трансляции — в 16:45 по местному времени.