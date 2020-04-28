В «Тракторе» подтвердили расставание с Антоном Глинкиным и Андреем Поповым

Хоккеисты покинут «чёрно-белых» по истечению контрактов.

Послушать 00:00

Челябинский «Трактор» официально подтвердил расставание с нападающими Антоном Глинкиным и Андреем Поповым. Игроки покинут команду по истечению своих контрактов, которые закончат действовать 30 апреля.



Напомним, информация об уходе форвардов появилась в интернете в понедельник, 27 апреля. Об этом объявил агент хоккеистов Станислав Романов.

«Оба игрока — члены клуба Юрия Шумакова, куда входят рекордсмены „Трактора“ по количеству проведённых матчей. Андрей Попов является членом клуба Валерия Белоусова, составленного из хоккеистов, забросивших сто и более шайб за „Трактор“. В сезоне 2014/2015 болельщики признали его лучшим игроком „Трактора“. Антон Глинкин получил этот приз годом ранее — по итогам сезона 2013/2014. Клуб благодарит Андрея и Антона за их неоценимый вклад в победы „Трактора“, высокий профессионализм и желает успехов в дальнейшей карьере»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе челябинской команды.

Отметим, что нападающие являются выпускниками школы «Трактор». С главной командой они выиграли серебряные и бронзовые медали Кубка Гагарина, Кубок Континента.

Андрей Попов вернулся в «Трактор» летом прошлого года. С нападающим был подписан контракт на один сезон. В прошедшем чемпионате форвард сыграл 39 игр, в которых набрал 8 очков при показателе полезности «-8». Антон Глинкин вернулся в Челябинск перед начало сезона 2018 — 2019. В завершившемся сезоне в его активе 20 игр и 6 очков при показателе полезности «-8».